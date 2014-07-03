مبادرة لزيارة المرضى في المدينة المنورة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله الطائفي مساء أمس فعاليات مبادرة "نبغا_نزورك" التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة المنورة مطلع شهر رمضان المبارك لزيارة المرضى المنومين بالمستشفيات والمرافق الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

واستهل الدكتور الطائفي برنامج الزيارات المجدولة للمرضى المنومين بمستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة بزيارة المرضى المنومين بأقسام التنويم بالإضافة إلى زيارة مرضى وحدة الغسيل الكلوي وتوزيع العديد من الهدايا الرمزية.

وبين أن المبادرة تخللها توزيع هدايا عينية ومطويات توعوية ودينية تتضمن العديد من الفتاوى المتعلقة بصيام المرضى، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية مع أفراد المجتمع وتشجيع المرضى على الصبر وإدخال البهجة والسرور عليهم من خلال الزيارات المستمرة طيلة أيام الشهر المبارك بمشاركة العديد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في المجتمع.

