معرض لإعمار المساجد وملحقاتها بالرياض

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا للعناية بالمساجد ومنسوبيها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أن الوزارة ستنظم قريباً المعرض الأول لــ "إعمار المساجد وملحقاتها" بمدينة الرياض في بداية سلسلة من المعارض، يتم تنظيمها سنوياً في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن تنظيم هذا المعرض الجديد، والخاص ببيوت الله وعمارتها، يأتي بعد النجاح الذي تحقق لمعرض وسائل الدعوة إلى الله، الذي نظمته الوزارة منذ سنوات تحت شعار "كن داعياً".

وأبان أن من أهم ما يرمي إليه هذا المعرض هو تعريف زواره من مختلف فئات المجتمع بجهود المملكة حكومةً وشعباً في مجال إعمار المساجد وملحقاتها والعناية بها، مشيراً إلى أن المعرض سيقام مرتين على الأقل في كل عام، بحيث ينتقل من منطقة إلى أخرى من مناطق المملكة بما ييسر على سكان المنطقة زيارة المعرض، وقد تم اختيار مدينة الرياض ليقــام فيها المعــرض الأول.

واستعرض المشرف العام على معارض إعمار المساجد وملحقاتها، جانباً من الأهداف العامة والخاصة للمعرض وآلية تنظيمه، والمشاركة فيه، مبينا بأن الوزارة ستقوم بتقديم الدعوة للمشاركة في المعرض إلى الجهات الحكومية والأهلية والخيرية والجامعات والمختصين والمهتمين بفنون عمارة المساجد، لطرح ما لديهم من أفكار وتصاميم حديثة ومتميزة، وتبادل الآراء حولها، والتعاون في كل ما من شأنه خدمة بيوت الله، والعناية بها وإظهارها بأبهى وأحسن صورة، والتعريف بجهود الوزارة في مجال إنشاء المساجد وملحقاتها والعناية بها.

