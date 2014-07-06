إصدار الدليل الإرشادي للمسجد النبوي

أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف دليلاً إرشادياً للمسجد النبوي والمنطقة المركزية المحيطة به.

وأظهر الدليل الجديد خريطة للمنطقة المركزية اشتملت على مواقع إرشاد التائهين القريبة من الساحات والمراكز الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة المركزية، إلى جانب أسماء ومواقع أبواب المسجد النبوي ومواقع مداخل مواقف السيارات للمسجد النبوي.

كما تضمن الدليل الجديد بياناً بأسماء الفنادق المحيطة بالمسجد ومواقعها ورموزها حسب الأحياء وترتيبها الأبجدي, إضافة إلى أسماء الأحياء والشوارع المحيطة بالمسجد النبوي ومواقعها.