إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي لمعلمات حفر الباطن

أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بشؤون المعلمين نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف التعليمية "بنات" للعام الدراسي القادم 1435/1436هـ، وقد شملت الحركة نقل وتوجيه وتكليف 472 معلمة، محققةً بذلك رغبات 54.75% من إجمالي المتقدمات للحركة لهذا العام البالغ عددهن862 معلمة.

ونوه مدير شؤون المعلمين بتعليم حفر الباطن عبدالله السليمان بالجهود المبذولة من مساعدة مدير شؤون المعلمين في تنفيذ الحركة، التي شملت جميع شاغلات الوظائف التعليمية من معلمات ومرشدات طلابيات ورائدات نشاط، لافتاً إلى أنها شملت التكليفات الجديدة للمرشدات الطلابيات ورائدات النشاط للعام الدراسي القادم 1435/1436هـ.