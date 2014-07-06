رصد 548 مخالفة على مكاتب تأجير سيارات بمكة

رصدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة 548 مخالفة، بمبلغ يتجاوز700 ألف ريال على المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة.

وأوضح مدير عام الإدارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد مدني أن الإدارة قامت بجولات تفتيشية مفاجئة على العاملين في جميع أنشطة النقل، وسجلت 81 مخالفة على مؤسسات تعمل في نشاط تأجير السيارات وغرمت بمبلغ 166 ألف ريال، وأما في نشاط نقل وترحيل البضائع فقد تم رصد 23 مخالفة، وتم تسجيل غرامات بمبلغ 37 ألف ريال، كما تم رصد 438 مخالفة على مؤسسات تعمل في نشاط الأجرة العامة وغرمت بمبلغ إجمالي 496 ألف ريال, وفي نشاط النقل الدولي فقد تم رصد 6 مخالفات وغرمت بمبلغ إجمالي 15 ألف ريال.