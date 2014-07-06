100 شاب يشاركون في تنظيم طرقات المسجد الحرام برمضان

شارك 100 شاب من برنامج "شباب مكة في خدمتك", بمشروع تعظيم البلد الحرام عبر نشاط التوعية بحق الطريق من خلال التعاون مع الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة, ومنع الظواهر السلبية لكي لا تعرقل حركة المارة ومنعاً من حصول الاختناقات .

ويسعى البرنامج لتمكين الوافدين من الوصول إلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة ومن دون حصول أي أذى لهم, في طابع من الألفة والمحبة في إيصال الخدمة للقادمين لتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك .

يذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" انطلق بـ800 شاب مكي لخدمة ضيوف الرحمن في عامه الـ10 على التوالي, موزعين على عدة أنشطة منها: خدمة الطائفين وإرشاد التائهين، والتوعية بحق الطريق, وخدمة الإسعافات الأولية, والقيام بالحملات التطوعية والمبادرات الإنسانية.