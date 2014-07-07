أسواق بيشة تستقبل أكثر من 50 ألف طن من التمور

تستقبل أسواق محافظة بيشة للتمور نهاية شهر رمضان المبارك أكثر من 50 ألف طن من منتجات التمور المختلفة، التي سيبدأ المزارعون خلال الأيام القريبة المقبلة بقطفها وفرز البلح والخرفة وجني الرطب، ومن ثم تجهيزها وتسويقها.

ويتزامن ذلك النشاط مع مهرجان الصفري في بيشة، الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة للمهرجان، والمقرر أن ينطلق في منتصف شهر شوال برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وقال مدير عام الزراعة في محافظة بيشة المهندس سالم القرني إن وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لوقف تناقص النخيل في بيشة، وذلك بعد أن كانت تحتضن المحافظة أكثر من3 ملايين نخلة عام 1402هـ، تقلص العدد لحوالي النصف، جراء الجفاف الذي عانته المنطقة في السنوات الماضية.