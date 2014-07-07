إغلاق 30 مطعماً بالرياض

أغلقت فرق الرقابة الصحية الميدانية بأمانة منطقة الرياض، أمس، أكثر من 30 مطعما، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية خلال الحملة الميدانية التي أقيمت تحت شعار "سلامة الغذاء في الصيف" في شهر رمضان.

وأوقفت فرق الرقابة أكثر من 88 عاملا عن العمل بسبب عدم تقيدهم بالنظافة العامة، واستخدامهم بعض الأوانئ المهترئة في عملية الطبخ، ووجود علامات مرضية على أيديهم، ووجود بعض المواد الغذائية الأخرى التي تم تخزينها بطريقة خاطئة.

كما صادرت الفرق الميدانية 1517 كلغ من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و1032 قطعة من الأواني المتنوعة غير الصالحة للاستخدام والتي ظهرت عليها علامات الصدأ.