تنافس 10 جهات حكومية على جائزة الطائف للتميز

بدأت الأمانة العامة لبرنامج الطائف للجودة والتميّز إدراج 10 جهات حكومية بالمحافظة لقياس واستطلاع ميداني لجائزة "برنامج الطائف للجودة والتميز".

وأوضح الأمين العام للبرنامج، الدكتور زبن الثبيتي، أن الجهات الحكومية التي ستخضع للاستطلاع الميداني في مرحلته الرابعة، هي الشؤون الصحية بمرافقها من مستشفيات وبعض المراكز الصحية، والتعليم العام، والتعليم الجامعي، والأمانة، والمرور، والشرطة، والدفاع المدني، والجوازات، والأوقاف والمساجد، والهلال الأحمر.

وأكد أن برنامج الطائف للجودة والتميز يهدف إلى الارتقاء بأداء مختلف الإدارات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات عبر مختلف الجهات، حيث إن البرنامج انطلق من خلال "جائزة الطائف للتميز" في إطار الحرص على تحفيز الجهات الحكومية على التنافس المحمود، فيما يعود بالنفع على المستفيدين من تلك الجهات.