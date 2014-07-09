أمانة الطائف تمنع ظاهرة البيع المتجول

منعت أمانة الطائف افتراش الأرصفة من قبل الباعة المتجولين، بالإضافة إلى البيع في الأراضي الفضاء، حيث تم توجيه المراقبين بمنع ظاهرة البيع المتجول للأغذية.

وكثفت الفرق الرقابية التابعة للأمانة أعمالها على محال بيع المواد الغذائية على جنبات الطرق العامة والسريعة المرتبطة بالطائف، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وضبطت عدداً من المخالفات وطبقت الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية على المحلات المخالفة ووضعتها تحت الرقابة المباشرة لمعالجة كافة الملاحظات المضبوطة.

وشرعت أمانة الطائف في تطبيق الخطة الرقابية الموسمية لشهر رمضان التي اعتمدها أمين الطائف المهندس محمد المخرج، وتركز الخطة على تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشيّة على كل المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية، واستمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحيّة في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

