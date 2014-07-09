انطلاق مهرجان "أبها للتسوق 16" ثاني أيام العيد

حددت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أبها للتسوق 1435هـ ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 29 يوليو موعدا لانطلاق فعاليات المهرجان في نسخته السادسة عشرة.

وأوضح نائب المدير العام مدير إدارة المهرجانات والمعارض إبراهيم الجار الله أن المهرجان يستمر 29 أغسطس، لافتاً النظر إلى أن أحد أهم أهداف المهرجان هو تسليط الضوء على المقومات السياحية التي تمتلكها منطقة عسير وجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة، باعتبار أن المهرجانات والمعارض من أهم الخطط القائمة التي رسم ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية للتنشيط السياحي وضمن مبادرة "عسير.. وجهة سياحية رئيسة على مدار العام".

وتوقع أن تستقطب النسخة السادسة عشرة من المهرجان إعجاب الزوار والمصطافين وأبناء المنطقة نظراً للمكانة التي أصبح يحتلها المهرجان لدى المهتمين والباحثين عن متعة التسوق والترفيه من خلال متابعة أحداثه سواء كان ذلك من خلال العروض الترويجية المتميزة أو الفعاليات الترفيهية والثقافية والتوعوية أو من خلال الجوائز القيمة التي يتم توزيعها طيلة أيام المهرجان.