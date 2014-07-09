مشاريع خدمية بأكثر من 471 مليون ريال بنجران

تنفذ أمانة منطقة نجران حالياً مشروعات خدمية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها بتكلفة بلغت أكثر من 471 مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن المشروعات المستلمة والجاري تنفيذها تشتمل على درء أخطار السيول بنجران والقرى التابعة لها وتصريف مياه الأمطار في مدينة نجران ومحافظات المنطقة وتصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة الصناعية مع الدراسة والإشراف، وكذلك إنشاء ساحات بلدية بنجران وإنشاء عبارة مفتوحة بمخطط الأثايبة وتطوير سوق الأعلاف والمواشي في أبالسعود وإنشاء مبنى الأمانة مع الدراسة والإشراف وتصريف مياه الأمطار والسيول (المرحلة الرابعة) وشبكة تصريف الأمطار والسيول في أبالسعود (المرحلة الثانية) وتسوير مقابر ومغاسل موتى (المرحلة الثالثة) ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والقرى التابعة لها (المرحلة الثالثة) وكذلك تصريف مياه الأمطار والسيول بوادي لحيفة بحي الفهد وإنشاء عبارة مفتوحة بدحضة مع الدراسة والإشراف على المرحلة الثانية.

كما تشمل المشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول بوادي لحيفة بحي الفهد (المرحلة الثانية) وإنشاء المركز الحضاري بنجران ودرء أخطار وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والمجمعات القروية التابعة لها (المرحلة الثانية)، وإنشاء عبارة مفتوحة بمخطط الأثايبة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات (المرحلة الثالثة) ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة (المرحلة الثانية) ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة (المرحلة الخامسة) ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها (المرحلة الرابعة).

