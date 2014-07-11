114حالة إسعافية خلال رمضان

تلقت عمليات الهلال الأحمر بالمنطقه على الرقم 997 خلال أول عشرة أيام من شهر رمضان المبارك (114) بلاغاً عن حالات إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الإدارة العامة بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي بأنه تلقت غرفة العمليات (29) بلاغاً عن حوادث سير نتج عنها وفاة شخصين واصابة (35) شخص بإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة ، كما تلقت (6) بلاغات عن حالات حريق دون وقوع اصابات. كما تلقت غرفة العمليات (69) حالة مرضية و(5) اصابات بسبب سقوط و(2) حالات مشاجرة و(2) حالات صعق كهربائي بالإضافة لحالة ولادة واحدة.