نزع ملكية 26 موقعاً لإنشاء مدارس في مكة

تفقد نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ اليوم مشروعات الإنشاء والصيانة والتأهيل في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور طلال بن ميارك الحربي وعدد من القيادات التربوية.

كما زار الدكتور آل الشيخ مباني مدرسية للبنين ومدارس للبنات تحت الصيانة والتأهيل بحي الزاهر، ومجمع للبنات تحت الإنشاء في حي النوارية المكون من ثلاثة مبان يضم المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية , واطلع على عمليات التأهيل والترميم الجاري تنفيذها والمشاريع المدرسية .

ومن جهته أكد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور طلال بن مبارك الحربي أن الإدارة تبذل جهوداً لإنهاء عمليات الصيانة والتأهيل واستلام المشاريع الجديدة في وقتها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد , موضحاً أنه تمت الموافقة على نزع ملكية 26 موقعاً لإنشاء مدارس، ويجري حالياً تنفيذ 45 مشروعاً تعليمياً بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 467 مليون ريال , كما أن الإدارة ستستلم العام الدراسي المقبل عشرة مشاريع بتكلفة تقارب 118 مليون ريال .

