الهلال الأحمر بحائل يستقبل 224 بلاغاً في رمضان

باشرت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان 224 بلاغاً شكلت الحوادث المرورية النسبة العظمى حيث بلغ عددها ( 84 ) حادثًا، و( 69 ) بلاغاً عن حالات مرضية و(31) بلاغًا حالات إغماء وغيبوبة و( 15 ) بلاغًا عن حالات سقوط ، إلى جانب ( 8 ) بلاغات عن نشوب حرائق و( 6 ) بلاغات عن وقوع إصابات بسبب المشاجرات، إضافة لـ (11) بلاغًا متنوعا بين ولادة وغرق وتسمم ونزيف وضربات شمس وحالات نفسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة حائل محمد الطيار أن الهيئة تعاملت مع جميع البلاغات الواردة على الوجه المطلوب، مشيرًا إلى أنه جرى قبل رمضان تجهيز 15 فرقة إسعاف شملت الفرق الميدانية وفرق الإسناد والإسعاف المتقدم وطائرة الإسعاف الجوي والقيادة الميدانية بحيث تقدم هذه الفرق خدماتها الطبية على مدار الساعة في المراكز الإسعافية التابعة للهيئة داخل مدينة حائل والمحافظات التابعة لها.

وأضاف أن هذه الفرق دعمتها الهيئة بأكثر من 30 آلية تحتوي على جميع المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة مؤكداً أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة حائل جاهزة لاستقبال البلاغات.

