تعليم الشرقية يعتمد أسماء مرشحي البرامج الفصلية

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية باﻹنابة الدكتور سامي العتيبي أسماء المرشحين للبرامج الفصلية من شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم ١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ.

وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة خالد الحماد بأن أعداد المرشحين في برنامج اﻹشراف التربوي بلغ 10 مشرفين، وعدد مرشحي مشرفي التدريب التربوي 3، ومشرفي المناهج 3، فيما ترشح لبرنامج القيادة التربوية 11 مديرا وبلغ عدد مرشحي برنامج مراكز التعلم 5 مرشحين.

وبين بأن هذه البرامج تأتي في إطار التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين تربويين ومديري المدارس وأمناء مصادر التعلم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي حيث يفرغ المرشحون لمدة فصل دراسي للدراسة في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن هذه البرامج هي برنامج الإشراف التربوي وبرنامج القيادة التربوية وبرنامج أمناء مصادر التعلم في كلية التربية بجامعة الدمام؛ وبرنامج المناهج في جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وجامعة أم القرى؛ وبرنامج التطوير المهني لمشرفي التدريب في جامعة الملك سعود ودعا المرشحين لاستكمال إجراءات الترشيح.

