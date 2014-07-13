محافظ الطائف يسلم الدفعة الثالثة من سيارات المعاقين

سلم محافظ الطائف فهد بن معمر اليوم، سيارات المعاقين المجهزة، ضمن المرحلة الأولى من الدفعة الثالثة، وعددها 24 سيارة، وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل للذكور بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين على مستوى محافظة الطائف 465، تمت الموافقة على 450 طلباً استوفت كامل الشروط المحددة، فيما استبعد 15 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وبلغت السيارات المسلَّمة ضمن الدفعتين الأولى والثانية على المحافظة 64، والسيارات المعتمدة للتسليم ضمن الدفعة الثالثة على مستوى الطائف 24.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بالطائف محمد الجعيد أن هناك معايير وضوابط وضعت لتصنيف حالة المعوق، روعي فيها جميع العوامل للصرف ومنها تُمنح السيارة لأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون إعاقة جسدية "كركية"، وهو شرط أساسي "فَقْد تام لوظيفة طرفين على الأقل، أحدهما سفلي، أو ثلاثة، أو أربعة أطراف"، ولمن لديهم إعاقة مصاحبة للإعاقة الحركية "تخلف عقلي، صمم وبكم، كف إبصار، وجود أمراض مزمنة تتطلب مراجعة المستشفيات باستمرار، مثل الفشل الكلوي"، والذين يسكنون في القرى والهجر النائية.

وأفاد أن الأولوية تعطى للأسرة التي لديها أكثر من شخص من ذوي الإعاقة، والأسرة ذات الدخل المنخفض، وتم التشديد على إرفاق ما يثبت العوامل المساندة التي يرد ذكرها في استمارة فحص المعوق، أما الإعاقة الجسدية فيُكتفى بالفحص المباشر ومعاينة الحالة من قبل طبيب اللجنة، بالإضافة إلى تقييم الحالة الاقتصادية للأسرة.

