إغلاق 49 منشأة غذائية في جدة

أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 49 منشأة غذائية وصحية في حيي بني مالك والشرفية، فيما رصدت نحو 140 مخالفة من خلال 120 جولة نفذتها الفرق الرقابية على المنشآت الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الجهني أن المراقبين الميدانيين وقفوا على المحال الواقعة على شارع التوبة وشارع الملك خالد وشارع السوق في حي بني مالك الشعبي ورصدوا عدة مخالفات منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشغيل عمالة ليس لديها شهادات صحية، وسوء نقل المواد الغذائية، وسوء تجهيزات المباني، وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وعدم تغطية الحاويات، وكذلك عدم ارتداء زي موحد نظيف للعاملين وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس.

وأفاد الجهني أنه تم إغلاق المواقع وإتلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفات التي تم رصدها.

