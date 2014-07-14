ضبط مواد فاسدة في حقل

صادرت بلدية محافظة حقل مايزيد على ١٥٠ كجم من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية .

وقال رئيس بلدية محافظة حقل المهندس فيصل الحويطي أنه وخلال قيامه بإحدى جولاته الإعتيادية تم مصادرة ١٣ تنكة جبنة تزن الواحدة منها ٩ كجم عليها صدأ وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم مصادرة ٥٠ كرتون جبنة يزن كل كرتون منها كيلو جرام واحد وذلك لتخزينها بشكل سيئ وتم كذلك مصادرة ١٦ جالون عسل يزن كل جالون ٣ كجم ومصادرة ١٠٠ كرتون من البهارات لإنتهاء الصلاحية.وأوضح المهندس الحويطي بأنه تم اتخاذ اللازم بحق المنشآت المخالفة وفق ماجاء في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

