إغلاق 90 محلاً صحياً وتجارياً بالشرقية

أغلقت بلدية وسط الدمام 90 محلاً صحياً وتجارياً متنوعاً, كما ضبطت 255 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء, وأتلفت 456 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما أوقفت 82 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام، المهندس حاتم الغامدي, أن البلدية وجهت 338 إنذاراً خلال 825 جولة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للمطاعم والبوفيهات للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية, والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأفاد أنه ضبط أكثر من 7 آلاف كرتون خضار وفواكه ضمن حملات منع البيع المتجول, وسلمت للجمعيات الخيرية وفرضت غرامات مالية, كما تم ضبط وحجز 5 مركبات تمارس البيع المتجول، ومصادرة 50 ميزانا و10 عربات صغيرة لنقل البضائع, كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع 14 بلاغاً, كما باشرت البلدية رصد وحصر 23 مركبة مهملة والرفع ببيان يشمل 18 مركبة تالفة.