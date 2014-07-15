بدء تشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في قلوة

بدأت المديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة تشغيل محطة المعالجة المصغرة لمياه الصرف الصحي بمحافظة قلوة التي نفذتها بقيمة 1.6 مليون ريال بطاقة تصميمية في اليوم تصل إلى 200 م3.

وأوضح نائب المدير العام للمياه بالمنطقة، المهندس أحمد القرشي, أن المديرية تنفذ حالياً المرحلة الأولى للبنية التحتية للصرف الصحي بمحافظة قلوة، والمتمثلة في عدد من الخطوط الرئيسية مع بعض الخطوط الفرعية بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال, مشيراً إلى أن تلك المشاريع ضخمة وتتطلب فترة زمنية, فقد عملت المديرية على إنشاء محطة المعالجة المصغرة بالمحافظة حفاظاً على البيئة والحد من التلوث الناجم عن رمي مياه الصرف الصحي الخام في الأودية.

وبين أنه سيتم استقبال المحطة لمياه الصرف الصحي عن طريق الناقلات لتتم معالجتها "معالجة ثلاثية"، ومن ثم الاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء والأشجار, واستخدامها في الأعمال الإنشائية, مفيداً بأن المحطة تأتي ضمن مشروع الحلول العاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي والمنفذة في جميع المحافظات حتى تنتهي مشاريع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة.