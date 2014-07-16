إغلاق 47 محلاً في الهفوف

أغلقت بلدية الهفوف 47 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، إضافةً إلى إغلاق 8 مستودعات ومواقع تحضير أغذية في بيئة غير صحية ومصادرة وإتلاف 1457 عينة من المواد الممنوعة وغير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت الحملة التصحيحية التي أطلقتها البلدية في مدينة الهفوف عن اكتشاف 422 مادة محظورة تحمل ادعاءات طبية و1263 كيلوغراماً من المواد الغذائية الفاسدة، كما شهدت الحملة مصادرة 3315 كيلوغراماً من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين عشوائياً وتسليم ما تم مصادرته للجمعيات الخيرية، مع تطبيق الجزاءات بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم أنه يتم تنفيذ الحملة وفق برامج رقابية مكثفة في شهر رمضان المبارك للمتابعة والوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية في المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، مفيداً أن الحملة تشمل كافة المحلات التجارية الصحية والمهنية ومحال الأنشطة النسائية والباعة الجائلين والبسطات العشوائية، حيث إن عدد المحلات التي تم زيارتها في الفترة الماضية تتجاوز 2898 محلاً.