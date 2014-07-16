افتتاح فرع لوزارة العمل في نجران

افتتح وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله القحطاني مساء أمس, فرع وزارة العمل والفرع النسوي, وذلك في صالة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية التقنية بمنطقة نجران.

وقال مدير صندوق الموارد البشرية بالمنطقة مشهور آل منصور, خلال حفل الافتتاح إن الصندوق يعمل على دعم تمويل البرامج الميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة, فضلاً عن القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطتهم في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية, مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تجهيز فرعين للصندوق في محافظتي شرورة وحبونا لتقديم خدمات وبرامج الصندوق.