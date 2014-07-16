صحة الشرقية تضبط 5 صيدليات مخالفة

ضبطت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 5 صيدليات تقوم بصرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وتمت إحالتهم إلى لجان الاختصاص لإصدار العقوبات المناسبة لهم وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح مدير إدارة شؤون القطاع الخاص في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور طلال الدهري، أنه بناء على تعليمات مدير عام صحة الشرقية، الدكتور صالح الصالحي، بتنفيذ برنامج لإيقاف صرف المضادات الحيوية دون وصفة، والبدء بحملة توعوية وتحذيرية لجميع الصيدليات، ومن ثم البدء بالحملات التفتيشية حرصاً على سلامة المرضى وتوعيتهم في استخدام المضاد الحيوي، لما له من آثار سلبية تنعكس على صحتهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن الشؤون الصحية قامت بنشر 60 ألف رسالة نصية توعوية للمجتمع عن الآثار السلبية لاستخدام المضادات الحيوية بدون الحصول على وصفة طبية، وذلك قبل الحملة على المنشآت الصيدلانية.