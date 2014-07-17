إتلاف أكثر من 1000 كيس سوبيا خلال مداهمة معمل بجدة

أتلفت أمانة جدة نحو 1000 كيس و28 برميلاً كبيراً من مشروب السوبيا، وذلك خلال مداهمة بلدية الجامعة الفرعية لموقع عشوائي بحي الثغر يستخدم كمعمل لإعداد السوبيا من دون تراخيص نظامية وبه عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن غنيم أنه خلال جولة المراقبين الميدانية بحي الثغر تم رصد خروج كميات كبيرة من مشروب السوبيا من داخل موقع عشوائي، اتضح فيما بعد أنه عبارة عن معمل لتحضير السوبيا داخل الحي مقام من دون أي تراخيص نظامية وبه عمال غير نظاميين.

ورصد المراقبون وجود كمية من مشروب السوبيا تظهر عليها علامات الفساد والتلف, إضافة إلى افتقاد الموقع لأبسط الاشتراطات الصحية, وتدني مستوى النظافة العامة، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، وسوء تجهيزات المبنى، وتخزين مشروب السوبيا بطريقة عشوائية داخل الموقع.