إغلاق 7 منشآت إيواء سياحي بالطائف

أغلق فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف 7 منشآت للإيواء السياحي في أحياء شهار والسلامة والفيصلية والمركزية والحلقة الشرقية والحلقة الغربية، ضمن جهود الهيئة لقطاع الإيواء السياحي وضمان التزام المستثمرين في القطاع بالتعليمات المنظمة لمزاولة النشاط.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف عبدالله السواط أن العقوبة تضمنت فصل التيار الكهربائي من المصدر عن المنشآت المخالفة، بناءً على قرارات العقوبة الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشيراً إلى أنه تم تطبيق جزاءات مالية على المخالفين، نظراً لأن بعض المنشآت تشكل خطراً على سكانها.

وأهاب السواط بالمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي باتباع الأنظمة واستكمال إجراءات الأمن والسلامة والترخيص والتصنيف والتسعير من الهيئة، وأكد أن الفرع يقدم التسهيلات للأزمة بما يضمن تنظيم القطاع النشط في عاصمة المصايف العربية.