ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام مؤخراً كمية من اللحوم الفاسدة، وذلك في إحدى الثلاجات الواقعة خارج سوق السمك واللحوم المركزي.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية تلقت البلاغ بشأن الثلاجة والاشتباه بممارسة البيع بشكل مخالف، وبزيارة للموقع في حينه تبين وجود ثلاجة تجميد داخل الموقع المخصص لحاوية النظافة، وبالكشف والمعاينة تبين أنها من دون مصدر كهربائي وتحوي ثلجاً مخزناً وعدد 114 دجاجة مغلفة مغمورة بالماء ومنتهية الصلاحية، كما أن بعضها منزوع التغليف، بالإضافة إلى وجود عربة تحمل 17 كيس كبدة وقوانص وأرجل دجاج مجهزة للتوزيع، بلغ مجموع أوزانها 102 كيلوغرام.

وبين أنه تم مصادرة جميع المواد وسحبها من الموقع وإعداد محضر بالواقعة، مشيراً إلى أن أحد العمال أفاد بأن تلك المواد مصدرها أحد محلات بيع الدجاج في السوق المركزي وتورد إليه عن طريق أحد العمالة من جنسية عربية، حيث تم على الفور إغلاق المحل واتخاذ ما يلزم حسب الأنظمة والتعليمات.