مصادرة 1000 لتر سوبيا

أغلقت بلدية المسفله الفرعيه بمكه المكرمه حوش عشوائي يتم خلاله تحضير وتجهيز وتخزين مشروب السوبيا بطرق غير صحية وبشكل عشوائي ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ، وقد تم على الفور مداهمة الموقع بتوجيهات رئيس البلديه وإغلاق المعمل ومصادرة محتوياته واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه .

أوضح ذلك المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال ان ذلك يأتي ضمن الجهود التي يقوم بها مراقبي البلدية للتأكد من سلامة كافة مايقدم للمواطنين والزائرين وضمان توفير أفضل الخدمات خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة .

من جانبه قال عامر الشريف رئيس قسم الغذاء والصحه العامه انه تمت مداهمة الموقع ومصادرة (1800) لتر من السوبيا المعبأه في اكياس والمعدة للتسويق و(150) سطل بلاستك وكذلك تم اتلاف المواد الاولية المستخدمة في التصنيع .

واختتم المهندس غازي الحربي مؤكداً بأن البلديه تقوم بجهود كبيره خلال هذه الايام بمتابعة وتوجيهات معالي امين العاصمه المقدسه ودعمه لكل ما يساهم في تحقيق اعلى مستوى من الاصحاح البيئي ولتهيئة الاجواء الصحيه للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام .