أمطار على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظة القرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض . كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.

