أمير مكة يطلع على مستجدات أمانة جدة

اطلع الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على آخر مستجدات العمل في مشاريع أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها وما تم إنجازه منها.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بجدة اليوم، أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس الذي قدم لسموه شرحا عن سير العمل في المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها أمانة جدة والبلديات التابعة لها في المحافظات، والإشراف عليها .

ووجه أمير منطقة مكة المكرمة بمتابعة جميع المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا من قبل أمانة محافظة جدة أو البلديات التابعة لها والحرص على الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة في تنفيذها والمدة الزمنية المحددة لإنجازها .

