استبيان لمعرفة نجاح عيد طيبة

أعدت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات ( عيد طيبة 35 ) التي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة استبياناً لزوار حديقة الملك فهد المركزية يتضمن عدداً من الاستفسارات , وذلك للتعرف على انطباعات القبول والرضا من عموم رواد الحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك وما قدم من فعاليات .

وتضمن الاستبيان ثلاثة محاور تتمثل في الفعاليات التي يرغب الزوار في استمرارها والاقتراحات التي تسعى إلى تطوير فعاليات الحي التراثي ، إضافة إلى رضا الزوار عن الخدمات المقدمة بشكل عام ، كما تم وضع صندوقا للاقتراحات لإبداء الآراء وتبادل الأفكار والتعرف على متطلبات أهالي وزوار المنطقة .

وأوضح مساعد الأمين رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات " عيد طيبة 35 " المهندس فهد العوفي أن فعاليات عيد طيبة لهذا العام التي تأتي بمتابعة معالي أمين المنطقة رئيس اللجنة العليا لفعاليات ( عيد طيبة 35 ) الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر قد استهدفت جميع شرائح المجتمع وامتزجت بالتوعية والتثقيف والتلاحم الوطني .

وأفاد أن الأمانة حرصت على هذا التنوع لإرضاء جميع الأذواق ضمن فعاليات البلديات والحي التراثي التي شملت العروض المسرحية وجناح جمولي والفعاليات النسائية ومعرض التصوير والنحت إضافة إلى الصور الاجتماعية والأمسية والمحاورات الشعرية والعروض الشعبية والتراثية والفلكلورية وركن حديقة الزهور ومسرح الأسرة والطفل .

يذكر أن فريقاً مختصاً من أمانة المنطقة سيقوم لاحقا بدراسة جميع الاستمارات التي تم جمعها ودراستها وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات والانطباعات الواردة في الاستبيان بشأن تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة .

