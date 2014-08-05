وظائف في تعليم الحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر عدد من وظائف حراس المدارس والمستخدمين , وسيكون التسجيل لها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 /10 / 1435هـ , على أن يتم التقديم عبر موقع الإدارة عبر الإنترنت http://www.northedu.gov.sa/ , ويستمر أسبوعا من تاريخ الإعلان .

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم لوظيفة حارس أو مستخدم أن يزاول مسمى الوظيفة التي يتم تعيينه عليها , وأن لا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) سنة ولا يزيد عن ( 40 ) سنة بالنسبة للمستخدمين وحراس مبنى إدارة التربية والتعليم , وأن يلتزم الحراس بالزي الرسمي , وأن لا يقل عمر المتقدم عن ( 35 ) سنة ولا يزيد عن ( 50 ) سنة بالنسبة للمتقدمين على مدارس البنات .

