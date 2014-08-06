إغلاق 217 محلاً صحياً وتجارياً بالدمام

أغلقت بلدية الدمام 217 محلاً صحياً وتجارياً متنوعاً, وضبطت 1194 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء، وذلك خلال حملة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية أتلفت 956 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك, وأوقفت 255 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية, ووجهت 466 إنذاراً من خلال 1815 جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.

وأكد ضبط أكثر من 16.800 كرتون خضار وفواكه ضمن حملات منع البيع المتجول وسلّمت للجمعيات الخيرية، وفرضت غرامات مالية بقيمة 629 ألف ريال, كما تم ضبط وحجز 13 مركبة تمارس البيع المتجول, و4 سيارات لبيع الآيس كريم, ومصادرة 125 ميزاناً و48 عربة صغيرة لنقل البضائع, كما باشرت البلدية رصد وحصر 64 مركبة مهملة, والرفع ببيان يشمل 38 مركبة تالفة للجهات الأمنية المختصة.