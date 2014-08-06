إغلاق 5 مؤسسات مقاولات في بريدة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة 5 مؤسسات مقاولات في بريدة، وذلك لممارستها نشاط الخدمات العامة والتعقيب داخل شقق دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث تم ذلك عقب جولات مكثفة أجرتها الفرق الرقابية على عدد من المنشآت التجارية للتحقق من نظامية أعمالها، فيما تم استدعاء المسؤولين عن تلك المؤسسات لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وطالبت الوزارة جميع المنشآت التجارية بضرورة التقيد بالتراخيص النظامية، محذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتهاون في ردع المخالفين سعياً منها في إيجاد بيئة تجارية سليمة.

وكانت الوزارة قد أوقفت خلال الفترة الماضية نشاط عدد من المنشآت التجارية والصناعية بسبب وجود مخالفات لديها وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، داعية جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكواهم وملاحظاتهم إلى مركز البلاغات بالوزارة.