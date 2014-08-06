صحة الطائف تنشئ مركزاً صحياً لخدمة الحجاج

بدأت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بإعداد الخطط المتكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مكة المكرمة وحتى عودتهم، مشدداً على أهمية الاستعداد المبكر حتى يكون التنفيذ في الوقت المحدد دون أي تأخير.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف، سعيد الزهراني، أنه يجري حالياً التجهيز لإنشاء مركز صحي موسمي في منطقة البهيتة على طريق السيل لخدمة العاملين في المركز والحجاج العابرين، منوهاً بأن المركز يعد نموذجياً، حيث سيتم تزويده بجميع التجهيزات والكوادر اللازمة، وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمة.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المراكز الصحية التي ستعمل على مدار الساعة في مواقع مختلفة، تضمن تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن.