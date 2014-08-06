مبادرة لتطوير مهارات المرأة التطوعية

أطلق فريق نسائي تطوعي مبادرة لتطوير مهارات وقدرات المرأة التطوعية، محاولاً إخراج نخبة من المبدعات في مختلف المجالات لخدمة المجتمع.

ويهدف فريق "أنثى للخير مبادرة" بقيادة الشابة رشا الزيني المساهمة في توعية وبناء المجتمع بتقديم المبادرات الخيرية بكافة أشكالها، حيث أنتج الفريق أول مقطع فيديو بعنوان (#No_E7tkak) والذي يبين توخي الحذر من العلاقات الاجتماعية بين الشاب والفتاة، واجتناب الوقوع بالعلاقات المحرمة.

كما بادر الفريق التطوعي أخيراً بتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأسر المحتاجة من خلال تبرعات ومساهمات وصلت للفريق من قبل أهل الخير.