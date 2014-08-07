انطلاق مهرجان العسل الدولي في الباحة

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان العسل الدولي في نسخته السابعة بغابة رغدان بمنطقة الباحة، بمشاركة عدد من دول العالم المنتجة للعسل والضليعة في البحوث والدراسات المتعلقة بالنحل وتربيته، والذي ينظمه كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية، وجامعة الباحة، ووزارة الزراعة.

وأكد وكيل إمارة منطقة الباحة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجان المنظمة لمهرجان صيف الباحة، الدكتور حامد الشمري، أن البرنامج العلمي له أثره الكبير على تطوير أساليب إنتاج العسل ورعاية النحل، والمضي قدماً في البحوث والدراسات الخاصة بالعسل ومنتجاته في جامعات المملكة.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية النحالين التعاونية، الدكتور أحمد الخازم، أن المهرجان سيشهد تنوعاً في فعالياته، حيث ستجمع بين التثقيف والتوعية والتسويق والترفيه.

وأبان أن المهرجان الذي يستمر لعشرة أيام يشارك به عارضون وجهات علمية وشركات كبرى متخصصة، من داخل المملكة وأخرى من جميع أنحاء العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، ورومانيا، والمغرب، والأردن.