فتح باب القبول في مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية، عن بدء التسجيل في برنامج "جدير" للتدريب والابتعاث لعام 2014 في تخصصات (علاج، تخدير، علاج وظيفي، عمليات، معالجة نطق وسمع، تروية قلبية، علاج نفسي)، ويتطلب التسجيل في هذه التخصصات مؤهل ثانوية عامة علوم طبيعية.

كما أعلنت المديدنة الطبية بدء التسجيل في تخصصات أخرى والتي تتطلب دبلومات صحية، وهي تمريض، أشعة، تخدير، أطراف صناعية، عمليات، تروية قلبية، علاج نفسي. أما الحاصلون على البكالوريوس فدعت من لديه الرغبة في الالتحاق بالتخصصات التالية (صيدلة، أشعة، بصريات، تمريض، تخدير، أطراف صناعية، علاج طبيعي، معالجة نطق وسمع، علاج نفسي، تروية قلبية، خدمات طبية طارئه، عمليات، علاج وظيفي، تثقيف صحي، خدمة اجتماعية، تغذية أكلينيكية، فيزياء طبية، إدارة صحية، علم النفس الأكلينيكي).

وأكدت على الراغبين في التقديم توافر شروط أن يكون سعودي الجنسية، وتوفر المعدل والمؤهل والخبرة المطلوبة، والحصول على تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.