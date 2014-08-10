الجامعة الإسلامية تطلق برنامجاً لتدريب جهات حكومية

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد يوم غد الثلاثاء المرحلة الثانية للدورات التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية ممن لهم تعامل مباشر مع الموطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن السند، أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر كامل, يأتي في إطار حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على تميز الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات للمواطنين والمقيمين والزوار والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء، والعناية بزوار المدينة المنورة.

ولفت النظر إلى أنه تم اختيار الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع لتنفيذه لما تمتلكه من خبرة كبيرة وتجربة متميزة في مجال التدريب، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة.

وأفاد أن المرحلة الأولى للبرنامج استمرت لمدة شهر كامل حيث عقدت في شهر شعبان الماضي, واشتملت على خمس دورات، هي: (دورة تحليل المشكلات وصنع القرارات, ودورة مهارات التعامل مع الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي, ودورة فن التعامل مع أنماط الشخصية, ودورة مهارات التعامل مع ضغوط العمل, ودورة أخلاقيات المهنة في بيئة العمل)، مضيفاً أن أكثر من (190) موظفاً ينتسبون إلى جهات حكومية مختلفة قد حضروا هذه الدورات واستفادوا منها.