القبض على عمالة أجنبية تتلاعب في أحبار الطابعات

قبضت وزارة التجارة والصناعة على عمالة وافدة استغلت منازل قديمة بأحياء الرياض في غش أحبار الطابعات من خلال إعادة تعبئتها وبيعها على أنها أصلية الصنع ولعلامات تجارية مشهورة، حيث تم ضبط ومصادرة أكثر من 35 ألف عبوة، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الوزارة منزلاً قديماً في حي المربع بالرياض استخدم في تخزين أحبار الطابعات المغشوشة، حيث جرى ضبط ومصادرة أكثر من 5 آلاف عبوة أحبار مقلدة، تم إعادة تعبئتها بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

كما رصدت الوزارة في الموقع المتورط أكثر من 4 آلاف عبوة أحبار فارغة كانت معدة للتعبئة، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف ملصق تحمل علامة "HP"، ليتم على الفور مصادرة جميع الكميات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.

كما رصد المراقبون بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة قيام العمالة بإحضار "كراتين" فارغة مسبقاً، ليتم طباعة علامات تجارية مقلدة على أغلفتها قبل تعبئتها وتغليفها، إلى جانب أدوات للتعبئة ومكائن للتغليف الحراري، واشتملت الكميات التي جرى ضبطها ومصادرتها أيضاً على: أكثر من 30 ألف عبوة فارغة، إضافة إلى أكثر من 50 ألف ملصق ومغلف، وأكثر من 6 آلاف من "الكراتين" الفارغة.