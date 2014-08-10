تغريم مكاتب نقل في القصيم بـ152 ألف ريال

رصدت وزارة النقل ممثلةً بإدارة الطرق والنقل في منطقة القصيم 61 مخالفة على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط النقل البري وسجلت غرامات بلغت 152.500 ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة القصيم المهندس سلمان الضلعان أن المخالفات سجلت على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب نقل المعتمرين، حيث تمثلت في 29 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط بترخيص منتهٍ وغرّمت بمبلغ 87 ألف ريال، ومخالفة 3 مؤسسات تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص وغرّمت بمبلغ 15 ألف ريال ومخالفة 17 مؤسسة لإيقافها أكثر من سيارة أمام المكتب وغرّموا بمبلغ إجمالي قدره 8500 ريال، ومخالفة 3 مؤسسات يتم بها تصوير وثائق العملاء وغرّمت تلك المكاتب بمبلغ إجمالي 1500 ريال, وكذلك مخالفة مؤسسة لعدم موافقتها لشروط الترخيص وتغريمه مبلغ 500 ريال.

وفي مجال نقل المعتمرين أكد الضلعان مخالفة 3 مؤسسات تزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص وتم تغرميهم مبلغ 15 ألف ريال، ومخالفة 4 مؤسسات تمارس النشاط قبل الحصول الترخيص حافلات سعودية وغرّمت مبلغ 20 ألف ريال, ومخالفة مؤسسة لممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص (حافلة أجنبية) وغرّمت 5000 ريال.