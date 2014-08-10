جدة تستضيف مؤتمراً لعلاج أمراض السكري

ينطلق مؤتمر جدة السابع للمستجدات في علاج أمراض السكري والغدد الصم، الذي تنظمه الجمعية السعودية للغدد الصم والاستقلاب منتصف الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عطا الله الرحيلي أن المؤتمر يحتضن نخبة متميزة من الأطباء من داخل وخارج المملكة يبحثون خلال ثلاثة أيام مواضيع عديدة منها مناقشة آخر التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج السكري، والتجارب العلمية التي شهدها تخصص السكري والغدد الصماء، والأدوية الحديثة بجانب الجديد في سكري الحمل ومعالجة الكوليسترول وعملية تغيير مسار المعدة.

وأضاف أن اللقاء يبحث أيضاً بعض الأمراض الوراثية وزيادة الدهون والجديد في ضغط الدم وقصر القامة وهشاشة العظام، مبيناً أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورش عمل ومعرض طبي مصاحب.

من جهته، أفاد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية بجدة الدكتور ناصر الجهني، أن المؤتمر يستهدف فئة الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض وذلك للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ومعتمد بساعات تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.