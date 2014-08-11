الكلية التقنية بالرياض تستعد لاستقبال 7 آلاف متدرب

تستعد الكلية التقنية بالرياض لاستقبال أكثر من 7 آلاف متدرب من متدربيها في مختلف الأقسام والتخصصات, وذلك يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، كما تستعد الكلية لتنفيذ برنامج جلسات التهيئة لعدد 2000 متدرب مستجد سجلوا في أقسام الكلية لهذا العام التدريبي.

وتتضمن جلسات التهيئة التي تقام على مسارح الكلية معلومات لتعريف المتدربين المستجدين بأنظمة الكلية والتدريب, بالإضافة إلى استعداد الكلية لاستقبال متدربي برنامج البكالوريوس, كما تقوم إدارة البرامج التدريبية بمركز خدمة المجتمع بالكلية بالاستعداد لتنفيذ برامجها السنوية للشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تنفذ الكلية العديد من أحدث البرامج التدريبية التقنية المتخصصة في مختلف المجالات الفنية، وفق متطلبات الجهات المستفيدة لهدف تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية.