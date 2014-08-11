ضبط عمالة تعيد تصنيع الأبواب الكهربائية بحائل

كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عن تورط عمالة وافدة في تحويل إحدى الاستراحات الواقعة داخل أحواش مخصصة للمواشي في حائل إلى مصنع لتجديد الأبواب الكهربائية المستعملة وتسويقها وبيعها على أنها حديثة الصنع، حيث جرى على الفور التحفظ على الكميات المضبوطة وإغلاق المقر، واستدعاء المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما تم العثور خلال مداهمة الموقع على عدد من الآلات والقطع والمواد المستخدمة في إعادة تصنيع وتجديد الأبواب الكهربائية، إلى جانب صور إيصالات البيع، ونماذج سندات القبض التي تم تحريرها من قبل العمالة التي استغلت المقر في ممارسة أنشطتها بعيداً عن أعين الرقابة.