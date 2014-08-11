5 فرق طبية ميدانية لتغطية مهرجان صيف الطائف

استعدت إدارة الطوارئ والأزمات في صحة الطائف بخمسة فرق طبية ميدانية لتغطية جميع المواقع السياحية في المحافظة خلال مهرجان صيف هذا العام "صيف الطائف 35 ".

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن تلك الفرق تمركزت في المواقع التي تشهد كثافة عالية من المصطافين والزوار، منوهاً إلى أن الفرق الطبية تواجدت في المواقع السياحية؛ تحسباً لأي طارئ لا قدر الله، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

وبين أن الفرقة الطبية تتكون من طبيب وممرض وسائق، ولديهم كل التجهيزات الطبية للحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الإدارة لديها خطة متكاملة للمشاركة في المناسبات الكبيرة التي تشهد كثافة عددية في إطار برنامج التنشيط السياحي، وشاركت في إسعاف العديد من الحالات الطارئة وبعض الحوادث منذ بداية عملها، وستستمر في العمل حتى نهاية صيف هذا العام.