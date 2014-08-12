استئصال حصوة بطول 4 سم من امرأة بخميس مشيط

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام في استئصال حصوة كبيرة يصل طولها حوالي 4 سم من كلية مريضة في العقد السابع من عمرها، بقيادة استشاري جراحة المناظير للكلى والمسالك البولية الدكتور أحمد آل هادي.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد النقير أن المريضة كانت تعاني من آلام مزمنة في الجهة اليمنى للبطن وبعد إجراء التحاليل والإشاعات اللازمة لها تبين وجود حصوة كبيرة في الكلية اليمنى، حيث تمكّن الفريق الطبي من استئصال الحصوة بواسطة منظار خلف البيرتوني بنجاح دون اللجوء إلى الشق الجراحي.

وأكد أن هذه العملية تعد من العمليات المتقدمة في جراحات المناظير، مشيراً إلى أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بحالة جيدة ولله الحمد.