ضبط 4 آلاف سلعة غذائية فاسدة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 4 آلاف سلعة غذائية سريعة التلف والتأثر بدرجة الحرارة في شاحنة مكشوفة في محافظة الزلفي، حيث تمت مصادرة جميع المواد مع استدعاء مالك المؤسسة التجارية الموزعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد لاحظت سير الشاحنة وهي مكشوفة منتصف النهار ومحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية تضمنت زيوت طبخ، وجوز الهند، إضافة إلى كميات من الطماطم المعلبة في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ليتم على الفور إيقافها قبل توزيعها في كل من محافظتي الزلفي والمجمعة.

