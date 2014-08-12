4800 شاب وفتاة ينجحون فعاليات "أبها يجمعنا"

أسهمت مشاركة أكثر من 4800 شاب وفتاة من أبناء منطقة عسير، في إنجاح فعاليات وبرامج مهرجان " أبها يجمعنا " لهذا العام، وذلك من خلال مشاركتهم في إدارة وتنظيم اللجان، وتنسيق الاحتفالات الرسمية والشعبية والإرشاد السياحي وإقامة الفعاليات الشبابية والإشراف عليها، والتسويق وغير ذلك من البرامج الأخرى.

وأفاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس محمد العمرة أن مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 - 30 عاماً في المهرجان، حققت تطلعات الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لتوظيف الشباب والاستفادة من خبراتهم وتنمية مواهبهم، وكذلك تحقيق أهم أهداف السياحة في المملكة.

وأوضح المهندس العمرة أن المشاركين يتمتعون بخبرات ومؤهلات عالية في تنظيم وإدارة الفعاليات، التي تنوعت بين الفعاليات الشبابية التي شارك فيها أكثر من 1000 شاب، وتمثلت في الكرنفال وبطولة عسير بايك وشو الدولية ومسيرة الدفع الرباعي والجمس والشفر الخليجي، وكذلك الفرق الشعبية التي أحيت ليالي المفتاحة وقرية السودة التراثية بعدد من الألوان الشعبية التي تتميز بها المنطقة وشارك في تنظيمها أكثر من 500 مشارك وعارض.

