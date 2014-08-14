نحو غذاء آمن.. يختتم فعالياته

اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامجها التثقيفيً " نحو غذاء آمن " والذي تم تنفيذه في كلُ من جدة و الطائف و أبها واستمر لمدة ثمانية أيام من الفعاليات المتنوعة خلال الفترة من 4-14 شوال 1435هـ في مجمع (الردسي مول بجدة ومجمع العرب بجدة ومجمع قلب الطائف ومجمع عسير مول بأبها) وسعى البرنامج التثقيفي إلى تعزيز المعرفة حول كيفية التعامل مع الأغذية أثناء شراءها لضمان سلامتها من الملوثات بأنواعها كما تم تقديم عدد من الرسائل التوعوية تخص حفظ الاطعمة في المنزل و مراحل إعداد الطعام بشكل آمن من خلال العروض المسرحية الترفيهية والأفلام التوعوية الموجهة لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية للحضور وكذلك المسابقات والعديد من الجوائز والهدايا التي تم تقديمها خلال البرنامج التثقيفي .

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستقدم عدد من البرامج التوعوية الموجهة خلال الفترة القادمة تهتم بتوعية المستهلك في مجال الغذاء وسلامته وجودته واستهلاكه وتعريف المواطن بالدور الذي تقدمة الهيئة ومهامها .



