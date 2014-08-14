"أسرتي" يؤهل أكثر من 200 شاب وفتاة للزواج

استفاد 204 من الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج من البرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة "أسرتي" لهذا الأسبوع.

وتضمنت البرامج التدريبية، تقديم برنامج رخصة قيادة الأسرة للرجال وآخر للنساء، وذلك لتدريبهم على عدة جوانب أساسية مرتبطة بالحياة الزوجية، من بينها الجانب الشرعي والنفسي والصحي والاجتماعي، وتنفيذ برنامج قواعد في المحبة الزوجية، وتنفيذ برنامج الأسرة الإيجابية لمنسوبي مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة وتعريفهم بأهمية الحوار الأسري، وكيفية إدارة الحياة الزوجية، إضافة إلى تنفيذ برنامج قوافل التدريب الإلكتروني وتعريف المستفيدين بالحاسب وملحقاته واستخدام الحاسب وإدارة الملفات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة وإمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور عبد الباري الثبيتي أن الحقائب التدريبية لتلك البرامج تم إعدادها بعناية كبيرة بواسطة نخبة من المتخصصين في شؤون الأسرة والحياة الاجتماعية من الجامعات والقطاعات التعليمية المختلفة، وذلك للرقي بمستوى الحياة الزوجية وتقليل نسب الطلاق.





